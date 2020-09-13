Трамп зібрався в охоплену пожежами Каліфорнію

Президент США здійснить поїздку до штату Каліфорнія, що потерпає від масштабних лісових пожеж.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

У понеділок Дональд Трамп відвідає в Каліфорнії парк Макклеллан, де місцеві та федеральні рятувальні служби нададуть йому повну інформацію про лісові пожежі.

Як повідомив речник Білого дому Джад Дірр, від середини серпня Дональд Трамп кілька разів обговорював ситуацію з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

«Президент продовжує підтримувати тих, хто бореться з розбурханими лісовими пожежами в рамках операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій, які проводяться на місцях та підтримуються на рівні штатів і федерального центру», - заявив Дірр.

Зазначається, що Трамп підписав декларацію про велике стихійне лихо в Каліфорнії, відповідно до якої штату буде надана федеральна допомога.

Як повідомлялося, вже три тижні в західних штатах США - Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні - вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і спричинила смерті щонайменше 25 осіб.

Фото: The White House