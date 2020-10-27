15% смертей від коронавірусу можуть бути пов’язані із забрудненням повітря

За даними міжнародної групи дослідників, п'ятнадцять відсотків усіх смертей, спричинених COVID-19, можуть бути пов'язані з тривалим впливом забруднення повітря.

Як передає Укрінформ, такі висновки науковців опубліковані в журналі Cardiovascular Research, повідомляє dpa international.

Дослідники з Інституту хімії імені Макса Планка, Гарвардської школи громадського здоров'я та Центру досліджень клімату та атмосфери Кіпрського інституту дійшли висновку, що вплив забруднення повітря, ймовірно, посилює "супутні захворювання, які можуть призвести до летальних наслідків від вірусної інфекції".

Загалом, за оцінками вчених, із забрудненням повітря можуть бути пов'язані більше чверті летальних випадків від коронавірусу в Азії, 19% у Європі та 17% у Північній Америці.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 43 790 543 випадки коронавірусу, зокрема 1 164 609 летальних, одужали 32 182 737 людей.