Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабаху зберігається

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що перемир'я між Азербайджаном і Вірменію, досягнуте за посередництва США, зберігається – попри повідомлення з обох сторін про випадки відкриття вогню на лінії розмежування.

Про це, як повідомляє пресслужба Білого дому, Трамп заявив журналістам у понеділок, 26 жовтня, під час подорожі до Пенсильванії, передає Укрінформ.

"Він зберігається. Режим припинення вогню зберігається", - сказав президент США, коментуючи на прохання журналістів ситуацію в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США. Сторони домовились про гуманітарне припинення вогню в зоні конфлікту з 8 ранку 26 жовтня.

У перший же день припинення вогню Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабаху.

Фото: The White House