Спікер словацького парламенту госпіталізований після ДТП

Спікер парламенту Словаччини Борис Коллар у суботу ввечері потрапив у аварію у столиці Братиславі і був госпіталізований.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Aktuality.

Зазначається, що у Коллара зламаний другий шийний хребець, на одужання йому знадобиться щонайменше 7 тижнів.

Про обставини ДТП повідомляється, що в машину Коллара в’їхав легковий автомобіль, який проігнорував червоний сигнал світлофора. Обидва водії постраждали.

Прессекретар служби порятунку Алена Крчова поінформувала, що в аварії постраждали 4 людини.

«Один з учасників аварії дістав політравму. Під час доправлення в лікарню він був при тямі і в стабільному стані. Ще двоє людей зазнали травм голови та грудей і також були доправлені в лікарню. Четвертий учасник аварії відмовився від госпіталізації», - зазначила Крчова.