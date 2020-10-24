У Рівному зіткнулися два авто й автобус: один загиблий, семеро постраждалих
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Нацполіції.
ДТП сталася в суботу, 24 жовтня, близько 16-ї години на вулиці Чорновола.
«Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля Geely CK - 22-річний рівнянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі «Богдан» сполученням «Рівне-Здолбунів» під керуванням 32-річного жителя Радивилівського району. Від удару маршрутка зіткнулась із автомобілем Citroen Xsara Picasso, яким керував 35-річний житель Рівного», - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely CK здійснював обгін легковика Citroen, перетнувши суцільну лінію.
«Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Geely. У салоні також перебувало троє пасажирів: 20-річна дружина керманича, 48-річна жінка та 62-річнй чоловік. Усіх госпіталізували до лікарні із політравмою», - повідомили в поліції.
Також травмувалися четверо пасажирів із маршрутного таксі: 20-річний чоловік та троє дітей: 14-ти, 6-ти та 4-х років. За попереднім обстеженням, усі отримали закриту черепно-мозкову травму, забої та були госпіталізовані до лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.