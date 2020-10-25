У Південній Кореї помер глава Samsung
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що голова Samsung Electronics був прикутий до ліжка з травня 2014 року після серцевого нападу.
Помер Лі Гон Хі в присутності своєї родини та свого заступника голови Джея Ю Лі.
«Очільник Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung на провідного світового новатора та промислового гіганта зі звичайного місцевого бізнесу», - заявила компанія Samsung у заяві з приводу смерті свого лідера.
У Лі залишилися дружина Хонг Ра-хі, син Дже-Ен і дві дочки Бу-джин та Се-Хен.
На даний момент Дже Йон є віцеголовою Samsung Electronics, тоді як Бу-джин очолює готельний підрозділ Samsung Hotel Shilla Co., а Сео Хен відповідає за Фонд добробуту Samsung.
Samsung заявила, що похорон відбуватиметься скромно за участю суто членів сім'ї.
Фото: Yonhap