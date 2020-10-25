В Афганістані автобус наїхав на міну - дев'ять загиблих
Укрінформ
Унаслідок підриву автобуса на дорозі, що сполучає столицю Афганістану з півднем і заходом країни, загинули дев'ятеро осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.
Зазначається, що вибух стався на околиці міста Газні - адміністративного центру однойменної провінції на сході Афганістану. За даними правоохоронців, автобус, у якому перебували мирні люди, наїхав на саморобний вибуховий пристрій.
У результаті загинули дев'ять осіб, в тому числі три жінки.
Через кілька хвилин в тому самому районі підірвалася бойова броньована машина поліції, постраждали двоє правоохоронців.
Як уточнює агентство, вибухи прогриміли на головній дорозі, що сполучає столицю Афганістану Кабул з провінціями на півдні та заході країни.