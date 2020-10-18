В Афганістані вибухнуло авто, 16 загиблих

В Афганістані 18 жовтня внаслідок вибуху нашпигованого вибухівкою автомобіля неподалік поліцейської дільниці загинули щонайменше 16 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Xinhua.

Щонайменше 16 людей загинули, а 90 інших поранені внаслідок потужного вибуху, що пролунав біля відділку поліції у місті Фіроз-Коа, столиці провінції Гор, у неділю, підтвердив Xinhua місцевий чиновник.

"Остаточна кількість жертв буде повідомлена ЗМІ пізніше. Кількість жертв може змінитися, оскільки триває операція порятунку з-під уламків будівлі", - сказав представник місцевого управління охорони здоров'я Абдул Латіф Рахімі.

За його словами, багато поранених перебувають у тяжкому стані.

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Вибух стався приблизно об 11:15 ранку (за місцевим часом), коли нашпигований вибухівкою автомобіль підірвали в районі, де знаходиться відділок поліції провінції та кілька інших урядових будівель.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальності за напад.

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