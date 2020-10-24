Трамп достроково проголосував на президентських виборах

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп проголосував на президентських виборах достроково, відвідавши виборчу дільницю у Флориді, де він зареєстрований як житель штату.

Президент віддав свій голос у суботу, 24 жовтня, повідомляє CNN.

Трамп назвав такий метод голосування "більш безпечним", ніж волевиявлення поштою.

"Це було дуже безпечне голосування, набагато безпечніше, ніж коли ви надсилаєте (поштою – ред.) бюлетень. Я можу вам це заявити. Все було ідеально, дуже чітко, за правилами", - наголосив глава Білого дому.

Водночас він вкотре висловив недовіру до методу голосування поштою.

"Коли ви надсилаєте свій бюлетень, це ніколи не може бути безпечним", - заявив Президент США.

Як повідомлялося, Дональд Трамп та його виборчий штаб впродовж останніх місяців наголошують, що метод голосування поштою, який цього року в США виявився масовим через пандемію, є джерелом фальсифікацій. За даними соціологічних опитувань, цьому способу більшу перевагу віддають прихильники Демократичної партії, які також відповідально ставляться до правил носіння масок та соціального дистанціонування. Електорат республіканців здебільшого виявляє бажання голосувати особисто.

Основний день голосування на виборах президента США - 3 листопада. Від Республіканської партії кандидатом на найвищу посаду в країні є Трамп, від Демократичної партії - Джо Байден.

Фото: The White House