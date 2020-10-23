Протести в Нігерії: правозахисники заявляють про понад 50 убитих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
Як зазначає видання, правозахисна група Amnesty International і влада Нігерії розходяться в думках щодо кількості людей, убитих у вівторок у Лагосі під час стрілянини.
Amnesty International заявляє, що щонайменше 56 учасників протесту загинули в зіткненнях з силовиками. При цьому не менш як 38 осіб було вбито у вівторок. 12 з них - коли сили безпеки відкрили вогонь по беззбройних демонстрантах на воротах Леккі в Лагос.
Влада визнала деякі жертви, але занижує цифри, а армія заперечує обстріл протестувальників.
Тисячі молодих нігерійців нещодавно пройшли маршем по вулицях, вимагаючи розпустити горезвісний поліцейський підрозділ під назвою SARS через обвинувачення у тортурах і вбивствах громадян.
Попри те, що президент Мухаммад Бухарі розпустив групу через кілька днів після протестів, демонстрації тривали. Протестувальники розширили свої вимоги, включивши заклики до реформи поліції і сумлінного управління.
Після того, як протести переросли в насильство, влада Лагоса відреагувала на це запровадженням 24-годинної комендантської години.
Раніше повідомлялося про двадцять загиблих.
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