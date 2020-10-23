Протести в Нігерії: правозахисники заявляють про понад 50 убитих

У столиці Нігерії Лагосі зросла кількість убитих у ході відкриття вогню військовими по мітингувальниках, правозахисники заявляють про більш як 50 убитих, уряд своєю чергою занижує ці цифри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначає видання, правозахисна група Amnesty International і влада Нігерії розходяться в думках щодо кількості людей, убитих у вівторок у Лагосі під час стрілянини.

Amnesty International заявляє, що щонайменше 56 учасників протесту загинули в зіткненнях з силовиками. При цьому не менш як 38 осіб було вбито у вівторок. 12 з них - коли сили безпеки відкрили вогонь по беззбройних демонстрантах на воротах Леккі в Лагос.

Влада визнала деякі жертви, але занижує цифри, а армія заперечує обстріл протестувальників.

Тисячі молодих нігерійців нещодавно пройшли маршем по вулицях, вимагаючи розпустити горезвісний поліцейський підрозділ під назвою SARS через обвинувачення у тортурах і вбивствах громадян.

Читайте також: У Нігерії затримали 13 терористів Боко Харам

Попри те, що президент Мухаммад Бухарі розпустив групу через кілька днів після протестів, демонстрації тривали. Протестувальники розширили свої вимоги, включивши заклики до реформи поліції і сумлінного управління.

Після того, як протести переросли в насильство, влада Лагоса відреагувала на це запровадженням 24-годинної комендантської години.

Раніше повідомлялося про двадцять загиблих.

Фото: Getty Images