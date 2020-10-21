У Нігерії обстріляли учасників мітингу, є загиблі та поранені

У столиці Нігерії військові відкрили по мітингувальниках вогонь, загинуло 20 осіб і близько 50 отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що отримала достовірні повідомлення про смерті.

Влада пообіцяла провести розслідування інцидентів.

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У Лагосі та інших регіонах запровадили безстрокову 24-годинну комендантську годину.

Як зазначає видання, протести в Нігерії тривають уже два тижні. Нігерійці протестують проти розформованого поліцейського підрозділу Sars, Спеціального загону по боротьбі з розбоями.