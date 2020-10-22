«Репортери без кордонів» розблокували три білоруські сайти

Про це повідомили в організації, передає Укрінформ.

У рамках кампанії «Допоміжна свобода» (Collateral Freedom) RSF «відзеркалило» сторінки трьох білоруських ЗМІ і таким чином зробило їх знову доступними. Вони були скопійовані та збережені у «хмарі» великих серверних провайдерів. «Білоруська влада більше не може заблокувати копії», - запевняють у RSF. Йдеться про такі сторінки: Masheka.by - найважливіший портал новин у місті Могильові на сході країни; Vitebski Kurier - незалежний сайт новин з міста Вітебськ; та Tribuna - сайт, присвячений виключно спортивним новинам.

Під час протестів у Білорусі Міністерство інформації заблокувало понад 70 вебсайтів, щоб відрізати людей від незалежної інформації. 20 жовтня суд у Мінську постановив, що популярний телеграм-канал Nexta Live транслює «екстремістські матеріали» і повинен бути заблокований. Майже два мільйони людей стежать за каналом, і багато іноземних журналістів використовують його матеріал як джерело.

Відділ екстреної допомоги «Репортерів без кордонів» підтримує ініціативу «Медійна солідарність» у Білорусі та контактує з окремими журналістами, які потребують допомоги після арештів або насильства в міліції. За даними незалежної Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), з початку жовтня було заарештовано 85 працівників ЗМІ, а з моменту суперечливих президентських виборів 9 серпня - майже 300 репортерів. Наразі вісім працівників засобів масової інформації перебувають у в'язниці.

«Велика кількість заарештованих працівників засобів масової інформації та придушення найпопулярнішого опозиційного каналу свідчать про те, як нервує режим Олександра Лукашенко», - заявила керуючий директор RSF Крістіан Мір. Вона закликала владу негайно звільнити ув'язнених журналістів.

Білорусь посідає 153 місце із 180 країн у списку свободи преси.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» в посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Tyt.by