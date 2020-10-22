«Репортери без кордонів» розблокували три білоруські сайти

«Репортери без кордонів» розблокували три білоруські сайти

Укрінформ
Фахівці «Репортерів без кордонів» (RSF) зробили знову доступними три заблоковані білоруською владою вебсайти. 

Про це повідомили в організації, передає Укрінформ.

У рамках кампанії «Допоміжна свобода» (Collateral Freedom) RSF «відзеркалило» сторінки трьох білоруських ЗМІ і таким чином зробило їх знову доступними. Вони були скопійовані та збережені у «хмарі» великих серверних провайдерів. «Білоруська влада більше не може заблокувати копії», - запевняють у RSF. Йдеться про такі сторінки: Masheka.by - найважливіший портал новин у місті Могильові на сході країни; Vitebski Kurier - незалежний сайт новин з міста Вітебськ; та Tribuna - сайт, присвячений виключно спортивним новинам.

Під час протестів у Білорусі Міністерство інформації заблокувало понад 70 вебсайтів, щоб відрізати людей від незалежної інформації. 20 жовтня суд у Мінську постановив, що популярний телеграм-канал Nexta Live транслює «екстремістські матеріали» і повинен бути заблокований. Майже два мільйони людей стежать за каналом, і багато іноземних журналістів використовують його матеріал як джерело.

Відділ екстреної допомоги «Репортерів без кордонів» підтримує ініціативу «Медійна солідарність» у Білорусі та контактує з окремими журналістами, які потребують допомоги після арештів або насильства в міліції. За даними незалежної Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), з початку жовтня було заарештовано 85 працівників ЗМІ, а з моменту суперечливих президентських виборів 9 серпня - майже 300 репортерів. Наразі вісім працівників засобів масової інформації перебувають у в'язниці.

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«Велика кількість заарештованих працівників засобів масової інформації та придушення найпопулярнішого опозиційного каналу свідчать про те, як нервує режим Олександра Лукашенко», - заявила керуючий директор RSF Крістіан Мір. Вона закликала владу негайно звільнити ув'язнених журналістів.

Білорусь посідає 153 місце із 180 країн у списку свободи преси.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» в посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Tyt.by

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