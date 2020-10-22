У Білорусі зник відомий поет

У середу, 21 жовтня, в Мінську зник відомий поет Дмитро Строцев.

Про це повідомляє Білоруський ПЕН-центр, передає Укрінформ

«Ми з Дімою розійшлися біля дому близько 11:00. Після цього ніхто не зміг з ним зв’язатися. По работі на зв'язок ні з ким не вийшов. Усі телефони не відповідають, в мережі його немає», - повідомила дружина поета Аня Строцева.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» в посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.