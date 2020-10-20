Повені у Камбоджі забрали 25 життів й зумовили евакуацію 37 396 людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова речника Національного комітету із надзвичайних ситуацій Камбоджі Сеака Сішета пише Сіньхуа.

Зазначається, що з початку місяця через викликані опадами паводки постраждало більше 312 тис. місцевих мешканців у 19 з 25 провінцій країни.

“Паводки також затопили 73 720 будинків й 293 177 га рисових та інших полів”, - йдеться у матеріалі.

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Природний катаклізм також зумовив тимчасову зупинку 23 заводів із пошиву одягу та виробництва взуття, на яких працювало близько 17 тис. робітників.

Між серпнем та жовтнем у Камбоджі щорічно триває сезон паводків.

Минулого року через паводки у цей період загинуло 30 людей, урагани забрали ще 8 життів й поранили 131 особу.

фото: CN