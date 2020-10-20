Повені у Камбоджі забрали 25 життів
Укрінформ
Повені у Камбоджі забрали 25 життів й зумовили евакуацію 37 396 людей.
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова речника Національного комітету із надзвичайних ситуацій Камбоджі Сеака Сішета пише Сіньхуа.
Зазначається, що з початку місяця через викликані опадами паводки постраждало більше 312 тис. місцевих мешканців у 19 з 25 провінцій країни.
“Паводки також затопили 73 720 будинків й 293 177 га рисових та інших полів”, - йдеться у матеріалі.
Природний катаклізм також зумовив тимчасову зупинку 23 заводів із пошиву одягу та виробництва взуття, на яких працювало близько 17 тис. робітників.
Між серпнем та жовтнем у Камбоджі щорічно триває сезон паводків.
Минулого року через паводки у цей період загинуло 30 людей, урагани забрали ще 8 життів й поранили 131 особу.
фото: CN