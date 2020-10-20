У Грузії не будуть переносити парламентські вибори через COVID-19

Дата проведення парламентських виборів у Грузії, 31 жовтня, не буде змінена, незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус (COVID-19) у країні.

Як передає Укрінформ, про це Новини-Грузія заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

«Вибори (парламенту - ред.) в Грузії пройдуть у конституційні строки. З точки зору епідеміологічної безпеки, виборча дільниця буде підготовлена настільки, що в багатьох випадках заходити в деякі торговельні центри та магазини буде набагато небезпечніше, ніж піти на виборчу дільницю», - повідомив він.

Гахарія додав, що єдине, про що він просить грузинських політиків, - носити маску і дотримуватися дистанції.

Зазначається, що парламентські вибори в Грузії заплановані на 31 жовтня. Передвиборна кампанія офіційно почалася наприкінці серпня - за 60 днів до виборів.

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Голосування може бути скасовано в разі запровадження надзвичайного стану. Згідно з конституцією Грузії, за такого розвитку вибори мають відбутися не раніше 45 днів після скасування режиму НС і не пізніше, ніж через 60 днів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 348 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 305 летальних, одужали 30 146 568 осіб.