У Грузії не будуть переносити парламентські вибори через COVID-19
Як передає Укрінформ, про це Новини-Грузія заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.
«Вибори (парламенту - ред.) в Грузії пройдуть у конституційні строки. З точки зору епідеміологічної безпеки, виборча дільниця буде підготовлена настільки, що в багатьох випадках заходити в деякі торговельні центри та магазини буде набагато небезпечніше, ніж піти на виборчу дільницю», - повідомив він.
Гахарія додав, що єдине, про що він просить грузинських політиків, - носити маску і дотримуватися дистанції.
Зазначається, що парламентські вибори в Грузії заплановані на 31 жовтня. Передвиборна кампанія офіційно почалася наприкінці серпня - за 60 днів до виборів.
Голосування може бути скасовано в разі запровадження надзвичайного стану. Згідно з конституцією Грузії, за такого розвитку вибори мають відбутися не раніше 45 днів після скасування режиму НС і не пізніше, ніж через 60 днів.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 348 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 305 летальних, одужали 30 146 568 осіб.