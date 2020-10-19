Ізраїль і Бахрейн офіційно встановили дипвідносини

У столиці Бахрейну відбулося підписання заяви про встановлення дипломатичних відносин між цією арабською державою та Ізраїлем.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Міністр закордонних справ Бахрейну Абдель Латіф бен Рашед аз-Заян та голова Національної Ради безпеки Ізраїлю Меїр Бен Шаббат підписали відповідну заяву в столиці Бахрейну Манамі.

На церемонії також був присутній міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Зазначається, що глава МЗС Бахрейну висловив думку, що дипвідносини приведуть до "конструктивної співпраці в різних сферах".

Читайте також: Ізраїль установить дипвідносини ще з однією арабською державою

Як повідомлялося, Королівство Бахрейн стало другою країною Перської затоки після ОАЕ, яка вирішила встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем.

11 вересня президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявили про це після телефонної розмови з королем Бахрейну Хамадом Ібн Ісою Аль-Халіфою.

Через кілька днів відбулася церемонія підписання угод між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном, спрямованих на нормалізацію відносин та встановлення мирного порядку в регіоні Близького Сходу.