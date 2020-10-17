FT: У Трампа вважають невдалою ідею Путіна продовжити на рік договір СНО-3

Адміністрація Трампа відхилила пропозицію президента РФ продовжити на рік Договір про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Путін висунув пропозицію продовжити угоду, яка обмежує американську і російську ядерну зброю, напередодні на засіданні Ради безпеки РФ. Він сказав, що буде «дуже сумно», якщо термін чинності договору СНО-3 закінчиться 5 лютого, і запропонував «продовжити угоду без попередніх умов як мінімум на рік».

Але Роберт О'Браєн, радник президента США з національної безпеки, відхилив цю пропозицію, заявивши, що заморожування не торкнеться так званих тактичних боєголовок, які, за твердженнями Вашингтона, становлять 55% російського арсеналу.

«Сьогоднішня відповідь президента Путіна про продовження СНО-3 без заморожування ядерних боєголовок - невдала», - сказав О'Браєн. І додав: адміністрація Трампа очікувала, що Москва прийме пропозицію США про продовження договору і заморожування всіх запасів боєголовок на рік.

«Ми сподіваємося, що Росія перегляне свою позицію до того, як вибухне дороговартісна гонка озброєнь», - сказав він.

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Нагадаємо, термін чинності СНО-3 спливає 5 лютого 2021 року. На думку Вашингтона, наступна угода має бути тристоронньою і включати, крім США і РФ, Китай.