У США за наркоторгівлю затримали ексміністра оборони Мексики

Ексглаву міноборони Мексики Сальвадора Сьєнфуегоса Сепеду заарештували в США за обвинуваченням у незаконному обігу наркотиків та відмиванні грошей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Time з посиланням на міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда.

Повідомляється, що ексміністр був узятий під варту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса - на запит Управління боротьби з наркотиками США.

72-річний генерал Сепеда очолював збройні сили Мексики у 2012- 2018 рр., за часів президента Енріке Пенья Ньєто.

Торік за незаконний обіг наркотиків у Техасі притягнули до відповідальності очільника служби безпеки Мексики Хенаро Гарсія Луну, який працював під керівництвом експрезидента Феліпе Кальдерона.