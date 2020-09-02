У Мексиці розстріляли траурну церемонію, є загиблі й поранені

Невідомий нападник застрелив 6 людей у вівторок, 2 вересня, під час жалобного заходу в мексиканському місті Куернавака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Озброєний чоловік зробив більше 60 пострілів у групу людей, що зібралися на траурний захід, присвяченій пам’яті молодика, який розбився на мотоциклі.

Шестеро людей загинули, поранені 15, серед них двоє дітей.

У поліції заявили, що наразі мотиви цього нападу невідомі, проте підкреслили, що церемонія проходила у дуже кримінальному районі.

Як повідомлялося, у місті Куернавака за останній рік сталося кілька випадків стрілянини по зібраннях людей.

Останній інцидент трапився буквально через декілька годин після заяви президента Мексика Андреса Лопеса Обрадора про те, що активність кримінальних угруповань у країні з початку його правління помітно зросла.

За перші 7 місяців 2020 року в Мексиці було зафіксовано 20 494 вбивства. Для порівняння – за аналогічний період 2018 року цей показник становив 19 357. Більшість цих смертей пов’язана з війнами, які ведуть між собою та проти мексиканських силовиків потужні місцеві наркокартелі.

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