Зловмисники в США намагалися викрасти губернаторів двох штатів

Після того, як стало відомо про змову групи чоловіків у США, які намагалися викрасти й розправитися над губернатором Мічигану, стало відомо, що вони також планували подібний самосуд проти губернатора штату Вірджинія.

Як повідомляє телеканал ABC News, про це йшлося під час суду над зловмисниками в вівторок, передає Укрінформ.

"Чоловіки, яких звинувачують у змові з метою викрадення губернатора Мічигану Гретхен Уітмер, обговорювали застосування подібних заходів проти губернатора Вірджинії Ральфа Нортема через введені ним обмеження, пов'язані з COVID-19", - зазначається в повідомленні.

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При цьому зазначається, що група змовників, до складу якої входили шестеро чоловіків, постали перед судом у вівторок, де стало відомо про їхні плани захопити також губернатора Вірджинії.

В офісі Ральфа Нортема підтвердили, що ФБР попереджало їхню команду безпеки про змову впродовж періоду розслідування, однак це не було відомо широкому загалу.

"Відповідно до протоколів безпеки секретної інформації, ні губернатор, ні інші члени його персоналу не були проінформовані", - зауважили в цьому зв'язку в офісі речника губернатора Вірджинії. Натомість охорона Нортема та його родини була посилена вже давно у зв'язку із загрозою.

Крім того, повідомляється, що шестеро підозрюваних є лише частиною більшої групи зловмисників з усієї країни. Її члени з початку цього року зв'язувалися через інтернет з метою змови проти обраних представників американської влади, які, на їхній погляд, перевищили повноваження.

Нагадаємо: минулого тижня ФБР заявило про викриття змови злочинного угруповання, яке налічувало щонайменше шестеро осіб і мало намір викрасти губернатора штату Мічиган Гретчен Вітмер через начебто надмірні карантинні заходи, які вона ввела під час пандемії у штаті.