У Таїланді туристичний автобус зіткнувся з поїздом: 17 загиблих
Укрінформ
У центральній частині Таїланду туристичний автобус зіткнувся з вантажним поїздом, у результаті щонайменше 17 осіб загинули, близько 30 дістали поранення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
За даними поліції, зіткнення сталося, коли туристичний автобус перетинав залізничну колію в провінції Чаченгсау. В автобусі перебували 65 пасажирів, 17 із них загинули на місці.
Постраждалих доправили до найближчої лікарні.
Уточнюється, що автобус віз туристів до храму в центрі міста Чаченгсау.
Причини катастрофи встановлюються.
Фото: bangkokpost.com