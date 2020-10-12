У Таїланді туристичний автобус зіткнувся з поїздом: 17 загиблих

У центральній частині Таїланду туристичний автобус зіткнувся з вантажним поїздом, у результаті щонайменше 17 осіб загинули, близько 30 дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За даними поліції, зіткнення сталося, коли туристичний автобус перетинав залізничну колію в провінції Чаченгсау. В автобусі перебували 65 пасажирів, 17 із них загинули на місці.

Постраждалих доправили до найближчої лікарні.

Уточнюється, що автобус віз туристів до храму в центрі міста Чаченгсау.

Причини катастрофи встановлюються.

Фото: bangkokpost.com