У Судані вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 13 загиблих, півсотні поранених

У Судані вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 13 загиблих, півсотні поранених

Укрінформ
Унаслідок автокатастрофи за участю мікроавтобуса в Судані загинули 13 осіб, поліція покладає провину на водія вантажівки.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Щонайменше 13 людей загинули та ще 51 дістала травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди в провінції Гезіра в центральній частині Судану», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ДТП сталася внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом.

Читайте також: У Туреччині перевернувся автобус із військовими, є загиблі й поранені

За даними поліції, причиною катастрофи стало необережне водіння і невірні маневри водія вантажівки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-