У Судані вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 13 загиблих, півсотні поранених
Укрінформ
Унаслідок автокатастрофи за участю мікроавтобуса в Судані загинули 13 осіб, поліція покладає провину на водія вантажівки.
Про це повідомляє Сіньхуа.
«Щонайменше 13 людей загинули та ще 51 дістала травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди в провінції Гезіра в центральній частині Судану», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ДТП сталася внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом.
За даними поліції, причиною катастрофи стало необережне водіння і невірні маневри водія вантажівки.