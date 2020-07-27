У Туреччині перевернувся автобус із військовими, є загиблі й поранені

На півдні Туреччини, в провінції Мерсін, сталося ДТП за участю автобуса, який перевозив військовослужбовців. Загинуло шість людей (водій та п’ятеро військових), ще 27 людей отримали ушкодження різного ступеня важкості.

Про це інформували в губернаторстві провінції Мерсін, повідомляє власкор Укрінформу.

«Цивільний автобус, що перевозив військовослужбовців у районі Мут провінції Мерсін з невизначеної причини здійснив ДТП. За попередніми даними, водій автобуса та п’ять солдатів загинули», - йдеться в заяві.

В інциденті також постраждали ще 27 людей, серед них є такі, що перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доправлено до державної лікарні міста Мут.

Обставини ДТП з’ясовуються. За попередніми даними, автобус з невідомих причин виїхав на обочину, зачепив огородження дороги та перевернувся.

На місці аварії працюють рятувальники та поліція.