У Туреччині перевернувся автобус із військовими, є загиблі й поранені
Укрінформ
На півдні Туреччини, в провінції Мерсін, сталося ДТП за участю автобуса, який перевозив військовослужбовців. Загинуло шість людей (водій та п’ятеро військових), ще 27 людей отримали ушкодження різного ступеня важкості.
Про це інформували в губернаторстві провінції Мерсін, повідомляє власкор Укрінформу.
«Цивільний автобус, що перевозив військовослужбовців у районі Мут провінції Мерсін з невизначеної причини здійснив ДТП. За попередніми даними, водій автобуса та п’ять солдатів загинули», - йдеться в заяві.
В інциденті також постраждали ще 27 людей, серед них є такі, що перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доправлено до державної лікарні міста Мут.
Обставини ДТП з’ясовуються. За попередніми даними, автобус з невідомих причин виїхав на обочину, зачепив огородження дороги та перевернувся.
На місці аварії працюють рятувальники та поліція.