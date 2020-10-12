ЦВК Таджикистану визнала, що вибори президента відбулися
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді з посиланням на ЦВК Таджикистану.
"Центрвиборчком Таджикистану оголосив вибори президента такими, що відбулися", - йдеться в повідомленні.
За даними ЦВК, станом на 15:00 за місцевим часом у голосуванні взяли участь 70,7% виборців. Вибори вважаються такими, що відбулися при явці понад 50% внесених у списки виборців.
Голосування завершилося о 20:00. Очікується, що попередні результати виборів будуть оголошені в понеділок, 12 жовтня.
Як повідомлялося, в Таджикистані 11 жовтня відбулися вибори президента, який обирається на 7-річний термін.
Це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.
На пост президента претендують п'ять кандидатів, зокрема чинний глава держави Емомалі Рахмон від Народно-демократичної партії (вп'яте).
У лютому 2016 року Конституційний суд Таджикистану визнав законними поправки до Конституції, згідно з якими чинний президент має право брати участь у виборах необмежену кількість разів.
Фото: RFE/RL