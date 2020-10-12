ЦВК Таджикистану визнала, що вибори президента відбулися

У виборах президента Таджикистану взяли участь понад 70% виборців при необхідній явці 50%, попередні результати очікуються вже в понеділок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді з посиланням на ЦВК Таджикистану.

"Центрвиборчком Таджикистану оголосив вибори президента такими, що відбулися", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, станом на 15:00 за місцевим часом у голосуванні взяли участь 70,7% виборців. Вибори вважаються такими, що відбулися при явці понад 50% внесених у списки виборців.

Голосування завершилося о 20:00. Очікується, що попередні результати виборів будуть оголошені в понеділок, 12 жовтня.

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Як повідомлялося, в Таджикистані 11 жовтня відбулися вибори президента, який обирається на 7-річний термін.

Це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.

На пост президента претендують п'ять кандидатів, зокрема чинний глава держави Емомалі Рахмон від Народно-демократичної партії (вп'яте).

У лютому 2016 року Конституційний суд Таджикистану визнав законними поправки до Конституції, згідно з якими чинний президент має право брати участь у виборах необмежену кількість разів.

Фото: RFE/RL