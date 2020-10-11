У Таджикистані проходять вибори президента
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді.
Повідомляється, що це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.
За даними ЦВК, у країні створено 3375 виборчих дільниць, за її межами - 39. До списків виборців включено 4 млн 900 тис. 545 громадян Таджикистану.
На виборах працюють 145 міжнародних спостерігачів з 5 країн, 6 міжнародних організацій і 8 посольств. Серед них – 7 представників БДІПЛ ОБСЄ.
На пост президента претендують п'ятеро кандидатів: Абдуллоєв Міродж від Комуністичної партії, Гаффорзода Абдухалім від Соціалістичної партії, Латіфзода Рустам від Аграрної партії, Рахматзода Рустам від Партії економічних реформ та чинний глава держави Рахмон Емомалі від Народно-демократичної партії (уп'яте).
Рахмон перемагав на всіх виборах президента у Таджикистані з 1994 року, а до цього фактично два роки керував країною на чолі Верховної ради.
У лютому 2016 року Конституційний суд Таджикистану визнав законними поправки до Конституції, згідно з якими чинний президент має право брати участь у виборах необмежену кількість разів.
Згідно з даними ЦВК, станом на 12:00 на виборчих дільницях проголосували 46,44% виборців.
Попередні результати голосування очікуються вже вранці у понеділок.
Фото: RFE/RL