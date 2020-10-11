У Таджикистані проходять вибори президента

У Таджикистані у неділю, 11 жовтня, проходять вибори президента, який обирається на 7-річний термін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді.

Повідомляється, що це п'яті вибори глави держави за 29 років незалежності Таджикистану, які були призначені достроково.

За даними ЦВК, у країні створено 3375 виборчих дільниць, за її межами - 39. До списків виборців включено 4 млн 900 тис. 545 громадян Таджикистану.

На виборах працюють 145 міжнародних спостерігачів з 5 країн, 6 міжнародних організацій і 8 посольств. Серед них – 7 представників БДІПЛ ОБСЄ.

На пост президента претендують п'ятеро кандидатів: Абдуллоєв Міродж від Комуністичної партії, Гаффорзода Абдухалім від Соціалістичної партії, Латіфзода Рустам від Аграрної партії, Рахматзода Рустам від Партії економічних реформ та чинний глава держави Рахмон Емомалі від Народно-демократичної партії (уп'яте).

Рахмон перемагав на всіх виборах президента у Таджикистані з 1994 року, а до цього фактично два роки керував країною на чолі Верховної ради.

У лютому 2016 року Конституційний суд Таджикистану визнав законними поправки до Конституції, згідно з якими чинний президент має право брати участь у виборах необмежену кількість разів.

Згідно з даними ЦВК, станом на 12:00 на виборчих дільницях проголосували 46,44% виборців.

Попередні результати голосування очікуються вже вранці у понеділок.

Фото: RFE/RL