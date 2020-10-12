У передмісті Парижа близько 40 осіб напали на відділок поліції

Близько 40 осіб учинили напад на поліцейський відділок у комуні Шампіньї-сюр-Марн, що за вісім кілометрів на схід від Парижа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Напад стався в ніч проти 11 жовтня. Поліцейські ледь встигли забарикадуватися всередині, коли натовп кинувся штурмувати вхід до відділку.

Невідомі атакували, використовуючи піротехніку і залізні прути. За даними поліції, ніхто зі співробітників не постраждав. Повідомляється, що в п'яти автомобілях вибиті шибки.

Відразу затримати нікого не вдалося, зараз слідчі вивчають записи камер відеоспостереження. Пізніше в поліції повідомили про одного затриманого у зв'язку з цим інцидентом.

Attaque de Champigny : une personne a été interpellée suite à l'attaque contre le commissariat de Champigny-sur-Marne. Lors de son interpellation, le suspect n'a pas voulu se laisser faire, un gros attroupement s'est formé, et les policiers ont dû utiliser une grenade (BFMTV). pic.twitter.com/pTIEIiIkAC — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 11, 2020

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен поклав відповідальність за напад на наркоторговців. "Ці дрібні наркодилери нікого не лякають і не зможуть перешкодити нашій антинаркотичній роботі", - написав у Твіттері глава МВС.

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Своєю чергою, додає DW, мер Шампіньї-сюр-Марн Лоран Жан не виключив, що поліція могла стати мішенню у відповідь на недавній дорожній інцидент зі скутером, в якому, за низкою повідомлень, могли бути винні правоохоронці.