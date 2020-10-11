ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала новий антирекорд щоденного приросту числа випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Протягом останньої доби у світі було виявлено 383 359 нових пацієнтів з хворобою COVID-19.

Найбільше нових випадків було виявлено в Індії (73 272), у США (54 232) та Бразилії (27 750).

Загалом у світі коронавірусом вже заразилися 36 754 395 людей, померли - 1 064 838 осіб.

Минулої доби коронавірусну хворобу зафіксували у 355 244 осіб.