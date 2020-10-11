На південь США обрушився ураган «Дельта»

Основний удар урагану «Дельта» припав на узбережжі Мексиканської затоки в районі штату Луїзіана.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що удар стихії припав майже на той самий район, де шусть тижнів тому вирував ураган «Лаура». Менш ніж за 12 годин на південному заході Луїзіани випало майже 45 сантиметрів опадів.

Національний центр ураганів США повідомив, що «Дельта» ослабла до тропічного шторму, який приніс «зливи на більшу частину Луїзіани» і вітер, що доходить до 95 км/год.

За даними ЗМІ, в окремих районах спостерігаються затоплення, повалені лінії електропередач.

Як прогнозують синоптики, «Дельта» пройде по території центральної та північно-східній Луїзіани і в неділю дістанеться штатів Міссісіпі й Теннессі. Очікується, що на той час ураган перетвориться на тропічну депресію.