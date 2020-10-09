У Південній Кореї внаслідок пожежі у висотці госпіталізували 88 осіб
Укрінформ
В результаті пожежі у 33-поверховому житлово-торговому будинку в Південній Кореї 88 людей госпіталізовані з отруєнням чадним газом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Про смертельні випадки інформації немає.
Як повідомлялося, пожежа охопила 33-поверховий житловий будинок у місті Ульсан у Південній Кореї ввечері 6 жовтня.
За попередніми даними, пожежа почалася на 12-му поверсі, на якому знаходяться більше 120 квартир і магазинів, і охопила всю будову.
Сотні людей були евакуйовані.
Полум'я взяли під контроль через дві години, але через сильний вітер пожежу вдалося загасити лише до ранку п'ятниці.
Ведеться розслідування для встановлення причини пожежі.