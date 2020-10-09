У Південній Кореї внаслідок пожежі у висотці госпіталізували 88 осіб

В результаті пожежі у 33-поверховому житлово-торговому будинку в Південній Кореї 88 людей госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Про смертельні випадки інформації немає.

Як повідомлялося, пожежа охопила 33-поверховий житловий будинок у місті Ульсан у Південній Кореї ввечері 6 жовтня.

За попередніми даними, пожежа почалася на 12-му поверсі, на якому знаходяться більше 120 квартир і магазинів, і охопила всю будову.

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Сотні людей були евакуйовані.

Полум'я взяли під контроль через дві години, але через сильний вітер пожежу вдалося загасити лише до ранку п'ятниці.

Ведеться розслідування для встановлення причини пожежі.