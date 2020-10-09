Замість дебатів з Трампом 15 жовтня Байден відповідатиме на запитання виборців

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден візьме участь в онлайн-дебатах наступного тижня попри те, що його суперник та чинний президент Дональд Трамп відмовився від участі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

У штабі Байдена зазначили, що з огляду на відмову президента Трампа від участі в онлайн-дебатах наступного тижня, Байден "знайде час для відповідей на безпосередні запитання виборців 15 жовтня, як він це неодноразово робив протягом останніх тижнів".

Заступниця керівника штабу Байдена Кейт Бедінгфілд закликала Дебатну комісію перенести дебати, заплановані на 15 жовтня, на 22 жовтня, "щоб президент не зміг ухилитися від відповідальності".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в дебатах з Байденом після зміни їх формату.

У вівторок, 29 вересня, відбулися перші дебати в президентських перегонах у США за участю Байдена і Трампа. З самого початку вони перетворилися на хаос після того, як Трамп став голосно переривати свого опонента й позбавляти його права на відведений час для висловлювань.

Комісія з питань президентських дебатів у США оголосила про зміни у форматі подальших обговорень для того, щоб уникнути повторення хаосу в дискусії, як це сталося під час перших дебатів.

Згодом стало відомо, що Трамп захворів на коронавірус. Одразу після цієї новини Байден здав тест на COVID-19. Тест був негативний.

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