Більшість глядачів дебатів Пенса і Гарріс вважають, що перемогла остання – опитування CNN
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитувань телеканалу CNN.
Зазначається, що приблизно 59% респондентів заявили, що Гарріс перемогла, тоді як 38% сказали, що перемога за чинним віцепрезидентом Майком Пенсом.
В інтерв'ю, проведених перед дебатами в період з 30 вересня по 4 жовтня, 61% тих самих виборців заявили, що розраховують на перемогу Гарріс, 36% - на Пенса.
Телеканал наголошує, що у результатах був різкий гендерний розрив: 69% жінок підтримали Гарріс, 30% виступили за Пенса. Серед чоловіків думки розділилися приблизно рівномірно - за Гарріс 48% і Пенса - 46% опитуваних.
Опитування CNN після дебатів було проведено по телефону і включає інтерв’ю з 609 зареєстрованими глядачами, які спостерігали за дебатами 7 жовтня. Похибка цієї вибірки становить 5,3%.
Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня в Клівленді (штат Огайо, США) відбулися перші теледебати кандидатів на виборах президента США Дональда Трампа та Джо Байдена.
Другий тур теледебатів Трампа і Байдена запланований на 15 жовтня у Маямі (штат Флорида), третій – на 22 жовтня у Нешвіллі (Теннессі). Однак 2 жовтня стало відомо про захворювання президента США Дональда Трампа COVID-19. Він був госпіталізований у Національний військовий медичний центр імені Уолтера Ріда. У понеділок Трамп виписався з лікарні і повернувся в Білий дім.
Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.