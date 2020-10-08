Більшість глядачів дебатів Пенса і Гарріс вважають, що перемогла остання – опитування CNN

Шість із десяти глядачів теледебатів між віцепрезидентом США Майком Пенсом та кандидаткою на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії Камалою Гарріс, вважають, що перемога за останньою.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитувань телеканалу CNN.

Зазначається, що приблизно 59% респондентів заявили, що Гарріс перемогла, тоді як 38% сказали, що перемога за чинним віцепрезидентом Майком Пенсом.

В інтерв'ю, проведених перед дебатами в період з 30 вересня по 4 жовтня, 61% тих самих виборців заявили, що розраховують на перемогу Гарріс, 36% - на Пенса.

Телеканал наголошує, що у результатах був різкий гендерний розрив: 69% жінок підтримали Гарріс, 30% виступили за Пенса. Серед чоловіків думки розділилися приблизно рівномірно - за Гарріс 48% і Пенса - 46% опитуваних.

Опитування CNN після дебатів було проведено по телефону і включає інтерв’ю з 609 зареєстрованими глядачами, які спостерігали за дебатами 7 жовтня. Похибка цієї вибірки становить 5,3%.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня в Клівленді (штат Огайо, США) відбулися перші теледебати кандидатів на виборах президента США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Другий тур теледебатів Трампа і Байдена запланований на 15 жовтня у Маямі (штат Флорида), третій – на 22 жовтня у Нешвіллі (Теннессі). Однак 2 жовтня стало відомо про захворювання президента США Дональда Трампа COVID-19. Він був госпіталізований у Національний військовий медичний центр імені Уолтера Ріда. У понеділок Трамп виписався з лікарні і повернувся в Білий дім.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.