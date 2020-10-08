Другі дебати між Трампом і Байденом пройдуть віртуально

Другі дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом, які заплановані на 15 жовтня, відбудуться у віртуальному форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У Комісії з президентських дебатів пояснили, що таке рішення було ухвалене, аби гарантувати безпеку та захистити здоров’я усіх задіяних у дебатах людей.

У комісії також додали, що другий раунд дебатів між кандидатам у президенти США, які заплановані на 15 жовтня, відбудуться у форматі дебатів, під час яких обидва кандидати перебуватимуть на окремих віддалених місцях.

Саме місце дебатів у Маямі, штат Флорида, залишається незміненим.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок 29 вересня відбулися перші дебати в президентських перегонах у США за участі Джо Байдена і Дональда Трампа. Із самого початку вони перетворилися на хаос після того, як Трамп став голосно переривати свого опонента й позбавляти його права на відведений час для висловлювань.

Комісія з питань президентських дебатів у США оголосила про зміни у форматі подальших обговорень для того, щоб уникнути повторення хаосу в дискусії, яка сталася під час перших дебатів.

Згодом стало відомо, що глава Білого дому Дональд Трамп захворів на коронавірус. Одразу, після цієї новини Байден здав тест на COVID-19. Тест був негативний.

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