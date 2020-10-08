Шредер позивається до Bild через «хлопчика на побігеньках у Путіна»

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер заявив, що позивається до газети Bild через інтерв’ю з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Як передає Укрінформ, про це пише tagesspiegel.

Інтерв’ю з Навальним було опубліковане 6 жовтня. У ньому російський опозиціонер назвав Шредера «хлопчиком на побігеньках у Путіна». Крім того, за словами Навального, колишній канцлер отримував від президента Росії таємні платежі. При цьому опозиціонер визнав, що доказів у нього немає.

Шредер назвав заяви Навального помилковими. Він також зазначив, що Bild поширила інформацію, не звернувшись до нього по коментар.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву, його було терміново госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після втрати свідомості. Через два дні його перевезли на лікування до Берліна.

Німецькі фахівці заявили про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», згодом це підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Наразі матеріали передані в Організацію по забороні хімічної зброї.

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Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все заперечує і вимагає від німецьких фахівців надати їм «докази» отруєння громадянина РФ.

Le Monde 22 вересня з посиланням на власне неназване джерело написала, що президент РФ Володимир Путін у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном припустив, що російський опозиціонер Навальний міг сам прийняти нервово-паралітичну речовину з групи «Новічок».