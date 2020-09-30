Шредер назвав «спекуляцією» заяви про відповідальність РФ за отруєння Навального

Ексканцлер ФРН Герхард Шредер, який майже півтора місяці не коментував справу Олексія Навального, висловився у своєму подкасті «Герхард Шредер - порядок денний», назвавши «спекуляцією» заяви про відповідальність РФ за отруєння опозиційного політика.

Подкаст вийде у четвер, але видання Welt дає окремі його частки 30 вересня, передає Укрінформ.

За словами Шредера, відповідальність Росії за отруєння опозиціонера речовиною групи «Новічок» ще не з'ясована, це «по суті спекуляції». «Те, що зараз робиться, є, по суті, спекуляцією, оскільки ... немає перевірених фактів», - сказав він.

При цьому Шредер підтримує заклик офіційного Берліна до Москви розслідувати цю справу. Він охарактеризував цю вимогу як «виправдану». Водночас уряд Німеччини, на його переконання, має надати російській владі інформацію у рамках взаємної правової допомоги.

Також колишній глава німецького уряду, а нині керівник кількох російських енергетичних компаній розкритикував дискусію навколо можливості зупинити проєкт «Північний потік-2» через справу Навального. Він підкреслив, що 10 мільярдів євро інвестицій будуть витрачені даремно, якщо не буде добудовано майже готовий газопровід між Росією та Німеччиною через Балтійське море.

Шредер назвав критику в Німеччині щодо його роботи на російські енергетичні компанії як «балаканину», яку ведуть переважно «зелені» і яка його «не цікавить».

Окрім посади в Nord Stream 2, Шредер є головою наглядової ради державної російської енергетичної компанії «Роснефть» та головою правління вже існуючого газопроводу Nord Stream.

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Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву, його було терміново госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після втрати свідомості. Через два дні його перевезли на лікування до Берліна.

Німецькі фахівці заявили про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», згодом це підтвердили і лабораторії Франції і Швеції. Наразі матеріали передані в Організацію по забороні хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все заперечує і вимагає від німецьких фахівців надати їм «докази» отруєння громадянина РФ.

Le Monde 22 вересня з посиланням на власне неназване джерело написала, що президент РФ Володимир Путін у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном припустив, що російський опозиціонер Навальний міг сам прийняти нервово-паралітичну речовину з групи «Новічок».