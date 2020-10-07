В Ізраїлі «ультраортодокси» кидали у поліцію каміння і металеві прути через COVID-заборони

В Ізраїлі відбулися сутички між поліцією і сотнями ультраортодоксальних євреїв, незадоволених обмеженнями на публічні збори, що тривають під час загальнонаціонального блокування коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Величезні натовпи ультраортодоксальних євреїв у Єрусалимі скандували і кидали каміння і металеві прути в поліцейських, в ході сутичок там було заарештовано 17 осіб.

Сутички відбулися також у Модіїн-Іліте, ультраортодоксальному поселенні на Західному березі. Поліцейські наказали людям покинути синагогу, проте їх закидали камінням. Четверо поліцейських були поранені і сім осіб були арештовані.

В Ізраїлі з населенням усього 9 мільйонів осіб з початку пандемії зареєстровано в цілому понад 270 тисяч випадків захворювання і більше 1800 випадків смерті.

Читайте також: Хасиди одягнулись козаками і заспівали Гімн України на кордоні

У вівторок уряд вирішив продовжити надзвичайний стан ще на тиждень, до 13 жовтня. Громадянам все ще заборонено проводити демонстрації або релігійні збори на відстані більше 1 кілометра від свого будинку.

Протестувальники вже кілька місяців проводять регулярні демонстрації проти прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку у зв'язку з судовим процесом за обвинуваченням у корупції і критикуючи дії його уряду у зв'язку з пандемією.