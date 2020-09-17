Хасиди одягнулись козаками і заспівали Гімн України на кордоні

Хасиди, які отаборились на українсько-білоруському кордоні під пунктом пропуску "Нові Яриловичі", одягнулись козаками й заспівали Гімн України.

Як передає Укрінформ, відповідний відеозапис у Фейсбуці виклав єврейський журналіст Шимон Бріман.

"Виступає зведений хор хасидсько-прикордонного автономного району - в лісі прифронтовому. Гімн України в аранжуванні бреславських хасидів на білоруському кордоні", - підписав він ролик.

Бріман вважає, що цей концерт - "душераздирающая просьба" паломників до Президента Зеленського.

Як повідомляло агентство, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і залишаються на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску до сьогодні. В Україну їх не впускають через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширеннюCOVID-19. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня п/п "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття з Білорусі до лінії українського кордону паломники пояснюють бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування юдейського Нового року - Рош-га-Шана біля могили свого духовного лідера цадика Нахмана.