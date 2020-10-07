Сьогодні - Всесвітній день дій за гідну працю

Всесвітній день дій за гідну працю встановлений у 2008 році з ініціативи Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) - найбільшого у світі профспілкового об’єднання, а також за активної підтримки Міжнародної організації праці (МОП; Україна є членом МОП з 1954 року).

Згідно з визначенням Міжнародної Організації Праці «гідна праця – це високопродуктивна праця, яка гарантує гідний заробіток та соціальний захист чоловіків і жінок, в умовах свободи об’єднання, відсутності дискримінації, безпеки на робочих місцях та поваги до людської гідності». Цього дня профспілки усього світу спільно виступають за забезпечення усіх трудящих гідною працею. Вони вимагають, щоб концепція гідної праці лягла в основу урядових програм, оскільки тільки таким чином можна забезпечити економічне зростання та побудувати нову економіку.

Читайте також: Як українські міста та регіони відзначають Всесвітній день туризму

Як зазначають в Міжнародній конфедерації профспілок, на сьогодні через пандемію COVID-19 у всьому світі втрачено понад 400 млн робочих місць. Тому цьогорічна центральна тема Дня – «Новий суспільний договір для відновлення і стійкого розвитку».

Для українських працівників найбільш чутливим залишається питання про вдосконалення оплати праці, яке є вирішальним у системі соціально-економічних відносин не тільки тому, що стосується інтересів основної частини населення країни, але й через те, що впливає на розвиток і майбутнє економічних реформ у державі.