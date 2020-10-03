Лукашенко більше не представляє інтереси народу – МЗС Німеччини

Останні кроки керівництва Білорусі на чолі з президентом Олександром Лукашенком підтверджують, що він не є більше представником інтересів власного народу.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ ФРН, розміщеній на сайті відомства.

У ній зазначається: те, що керівництво Білорусі відкликало акредитацію іноземних ЗМІ в країні після кількох тижнів порушень прав людини та переслідувань журналістів, означає ще один відвертий утиск свободи преси та свободи вираження думок. Таким чином відтепер незалежне висвітлення демонстрацій за участю сотень тисяч людей та жорстокі дії державних органів буде ще більше обмежено.

«З нашої точки зору, цей тривожний крок знову показує, що пан Лукашенко, очевидно, більше не представляє інтереси свого народу та своєї країни», - йдеться у заяві МЗС Німеччини.

Це стосується також загрози зменшення дипломатичної присутності деяких іноземних представництв.

«Той, хто поводиться таким чином, хотів би, щоб його подальші дії залишалися неспостереженими», - заявляє німецьке дипвідомство.

Як повідомлялося, 2 жовтня МЗС Білорусі оголосило негайне відкликання акредитації для іноземних ЗМІ. Постраждали, зокрема, і представники німецьких медіа. Крім того, у п’ятницю, 2 жовтня, послів Польщі та Литви було викликано до білоруського МЗС та повідомлено про вимогу зменшити їх дипломатичну присутність у країні. Білоруських послів у Вільнюсі та Варшаві відповідно було відкликано.