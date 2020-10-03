На Камчатці - екологічна катастрофа, загинули сотні морських істот

На узбережжі Камчатки і Курильських островів сталася екологічна катастрофа - загинули сотні морських тварин, серед причин експерти не виключають присутність в океані бази Тихоокеанського флоту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новая Газета.

На узбережжі Камчатки і Курильських островів недавно були виявлені сотні загиблих морських тварин. На опублікованих місцевими жителями фото, видно, що берег усипаний мертвими восьминогами, морськими їжаками, крабами, молюсками, камбалою.

За словами жителів, вода в районі Халактирського пляжу змінила колір і стала небезпечною для здоров'я. Як зазначає видання, 30 вересня уряд Камчатського краю повідомляв, що в районі Халактирського пляжу було виявлено перевищення допустимої концентрації фенолу у два рази і нафтопродуктів - у чотири рази.

У Грінпіс назвали те, що відбувається, екологічною катастрофою і зажадали її розслідувати: «Масштаб забруднення досі не визначено, але той факт, що мертвих тварин знаходять по всьому узбережжю, підтверджує серйозність ситуації».

Керівник Інформаційного агентства по рибальству Олександр Савельєв сьогодні поділився з Новою газетою думкою про те, що характер катастрофи на Камчатці говорить про зв'язок з військовими, зокрема, з військовою присутністю в океані бази Тихоокеанського флоту: «Там дійсно дуже страшна сталася аварія. Очевидно, це не вилив з якогось судна (буває, що з судна розіллють нафтопродукти - це абсолютно не те), тому що характер цієї проблеми глибинний - на велику глибину вражені морські зірки, морські гребінці, краби - вся фауна, яка знаходиться на глибині. Це серйозний викид», - заявив експерт.

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Також сьогодні міністерство природи Камчатського краю опублікувало в Інстаграм відео «чистого» пляжу, проте користувачі соцмережі звернули увагу на смуги на піску, які свідчать, що пляж щойно прибрали.

Фото: ASTV