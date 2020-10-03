На Камчатці - екологічна катастрофа, загинули сотні морських істот
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новая Газета.
На узбережжі Камчатки і Курильських островів недавно були виявлені сотні загиблих морських тварин. На опублікованих місцевими жителями фото, видно, що берег усипаний мертвими восьминогами, морськими їжаками, крабами, молюсками, камбалою.
За словами жителів, вода в районі Халактирського пляжу змінила колір і стала небезпечною для здоров'я. Як зазначає видання, 30 вересня уряд Камчатського краю повідомляв, що в районі Халактирського пляжу було виявлено перевищення допустимої концентрації фенолу у два рази і нафтопродуктів - у чотири рази.
И где наш новоиспечённый губернатор @vv_solodov ??? Туризм развивает или бегает? Нам как сейчас жить с этим всем? Побережье Океана ядовито желтого цвета, осьминоги, ежи, крабы, даже мидии отвалились! И это же всё обитатели глубины! И они все мертвы!! Даже не верхний слой! @greenpeaceru Камчатка в беде и все молчат! @_svetlana__radionova_
У Грінпіс назвали те, що відбувається, екологічною катастрофою і зажадали її розслідувати: «Масштаб забруднення досі не визначено, але той факт, що мертвих тварин знаходять по всьому узбережжю, підтверджує серйозність ситуації».
🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает... Осьминожки Дофлейна... А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни - это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит... но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru
Керівник Інформаційного агентства по рибальству Олександр Савельєв сьогодні поділився з Новою газетою думкою про те, що характер катастрофи на Камчатці говорить про зв'язок з військовими, зокрема, з військовою присутністю в океані бази Тихоокеанського флоту: «Там дійсно дуже страшна сталася аварія. Очевидно, це не вилив з якогось судна (буває, що з судна розіллють нафтопродукти - це абсолютно не те), тому що характер цієї проблеми глибинний - на велику глибину вражені морські зірки, морські гребінці, краби - вся фауна, яка знаходиться на глибині. Це серйозний викид», - заявив експерт.
Також сьогодні міністерство природи Камчатського краю опублікувало в Інстаграм відео «чистого» пляжу, проте користувачі соцмережі звернули увагу на смуги на піску, які свідчать, що пляж щойно прибрали.
Фото: ASTV