Прем’єру Словенії висунули звинувачення у корупції, йому загрожує 8 років – ЗМІ

Прокуратура Словенії висунула прем’єр-міністру країни Янезу Янші офіційні звинувачення у зловживанні службовим становищем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Slovenia News.

Зазначається, що у 1992 році Янша купив земельну ділянку в Альпах, а продав її у 2005 році у дев’ятеро разів дорожче – за близько 131 000 євро. Тоді він перший раз перебував на посаді прем’єра.

Покупець земельної ділянки, компанія Eurogradnje, своєю чергою перепродала її іншій компанії Imos ще дорожче (146 000 євро). Згодом Іmоs продала Янші трьохкімнатну квартиру у центрі словенської столиці.

За версією прокуратури, вартість земельної ділянки була переоцінена в щонайменше 100 тисяч євро.

Також у махінаціях підозрюють двох директорів фірм, які купували земельну ділянку у прем’єра й перепродавали її.

Янші за зловживання службовим становищем загрожує до 8 років позбавлення волі. Сам очільник уряду відкидає звинувачення у корупції на свою адресу.

Як відомо, Янез Яшна перебував на посаді прем'єр-міністра Словенії в період з 2004—2008 і 2012—2013 років та працює прем'єром з 3 березня 2020 року.

Фото: picture-alliance.com/dpa/T. Brey