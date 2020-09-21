У Словенії людей зобов'язали носити маски на вулиці

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у Словенії вирішили запровадити від неділі, 20 вересня, обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє N1.

Упродовж останніх 24 години у Словенії було зареєстровано 114 нових випадків зараження коронавірусом, один пацієнт помер, що збільшило загальну кількість жертв епідемії до 141 особи, заявили в уряді Словенії.

З моменту спалаху пандемії COVID-19 Словенія зареєструвала 4 309 випадків захворювання.

У зв'язку зі значним погіршенням епідеміологічної ситуації носіння захисних масок на відкритому повітрі від сьогодні стає обов’язковим у Словенії.

Як повідомлялося, за станом на ніч 21 вересня у світі коронавірусом інфікувалися 31 219 214 осіб, з них 964 735 загинули та 22 814 998 одужали.