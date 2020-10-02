Лукашенко поговорив з Путіним через «європейські проблеми» Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі й РФ «у зв'язку з наявними європейськими проблемами».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Лукашенка.

«У взаємозв'язку з наявними європейськими проблемами Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі й Росії. І обмінялися докладною інформацією про ситуації всередині країн», - повідомили в пресслужбі.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз під час дискусії на спеціальному засіданні Європейської Ради прийняв політичне рішення про застосування санкцій у зв'язку з ситуацією в Білорусі й затвердить такі санкції вже завтра за письмовою процедурою.

Після президентських виборів у Білорусі від 9 серпня в країні почалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів і не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.