Ліван та Ізраїль домовилися про переговори щодо суперечки про морський кордон

Ліван та Ізраїль уклали рамкову угоду про проведення під егідою США переговорів, спрямованих на завершення тривалої суперечки щодо морського кордону між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Все ще перебуваючи офіційно в стані війни, Ліван та Ізраїль упродовж десятиліть сперечаються щодо сухопутного та морського кордону, а особливо через територію у морі на межі трьох ліванських басейнів з покладами джерел енергії.

"Це рамкова, а не остаточна угода", - заявив журналістам спікер парламенту Лівану Набіх Беррі.

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Міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штейніц підтвердив, що обидві сторони проведуть переговори щодо встановлення морського кордону, що є основою суперечки між державами, за посередництва США. За його словами, переговори, як очікується, розпочнуться після 9 жовтня.

Нагадаємо: це стало наслідком угод, підписаних минулого місяця за посередництвом Вашингтона між Ізраїлем та двома арабськими державами з метою нормалізації відносин.

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Державний департамент США заявив, що "вітає рішення урядів Ізраїлю та Лівану розпочати обговорення морського кордону", додавши, що для досягнення рамкової угоди задля організації переговорів знадобилося три роки дипломатичних зусиль.