Трамп погодився на другий тур дебатів з Байденом

Президент США Дональд Трамп візьме участь у другому раунді дебатів з кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом. Втім Трамп бажає змінити модератора дискусії.

Про це повідомила у Твітер речниця Білого дому Кейлі Макенані у відповідь на запитання журналіста.

"Що стосується зміни правил, то президент учора чітко заявив, що єдиний шлях до чесних дебатів - зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата та його здатності", - заявила Макенані.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Клівленді (штат Огайо, США) відбулися перші теледебати кандидатів на виборах президента США.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.

Фото: The White House