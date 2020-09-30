Дебати між Трампом і Байденом перетворилися на хаос у перші 20 хвилин

Через постійні спроби нинішнього президента США Дональда Трампа перервати або перекричати свого опонента та ведучого, перші передвиборчі дебати кандидатів перетворилися на хаос вже на початку.

Модератор дебатів, ведучий телеканалу Fox News Кріс Уоллес впродовж усього ефіру з перемінним успіхом намагався перевести дискусію в нормальний діалог, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У перші ж хвилини дебатів, коли розглядалася тема призначення судді Верховного суду, Дональд Трамп почав голосно переривати Джо Байдена. Глава Білого дому навіть образився на модератора з його улюбленого телеканалу, коли почав робити йому зауваження.

Ексвіцепрезидент Байден під час виділених йому хвилин відповіді на запитання, коли Трамп почав знову його переривати, повернувся до опонента й сказав: "Може ти заткнешся, чоловіче?"

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Пізніше, коли ситуація повторилася, Байден знову висловився негативно на адресу Трампа: "Важко і слово сказати, коли поруч стоїть клоун".

У відповідь Трамп заявив, що за Байден за 47 років його перебування в Сенаті й Білому домі зробив менше, ніж він за три роки його президентства.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в Клівленді (штат Огайо, США) проходять перші теледебати кандидатів на виборах президента США.