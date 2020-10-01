Новий уряд Бельгії склав присягу перед королем

Новий склад уряду Бельгії у четвер зранку склав присягу перед королем Філіпом та став першим «повноцінним» федеральним урядом за минулі два роки, протягом яких провідні партії країни не могли дійти згоди навколо розподілу портфелів та повноважень.

Про це пише видання The Brussels Times, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, до складу нового Кабінету увійшли 14 міністрів та п’ять державних секретарів (10 франкофонів, 9 нідерландськомовних), при цьому посаду прем’єр-міністра посів представник нідерландомовної громади Александер Де Гро.

Урядові портфелі були розподілені між сімома партіями так званої коаліції Вівальді у складі фламандських та валонських лібералів, соціалістів, зелених, а також фламандських центристів і соціальних консерваторів партії CD&V.

У новому уряді посаду міністра оборони вперше обійняла жінка – 43-річна представниця франкофонної Соціалістичної партії Людівін Дедондер, а молодший брат колишнього прем’єра Шарля Мішеля, - Матьє Мішель, став державним секретарем з питань цифрового порядку денного.

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Ще один ключовий пост - міністра закордонних справ та віцепрем’єра Бельгії - посіла Софі Вільмес, яка виконувала обов’язки прем’єр-міністра країни у розпал коронакризи.

Міністром охорони здоров’я – віцепрем’єр-міністром став 64-річний Френк Ванденброке, представник партії Фламандських соціалістів sp.a.

Посаду державного секретаря з питань притулку і міграції обійняв 32-річний представник Фламандських центристів CD&V Семмі Махді.

Як повідомляв Укрінформ, Бельгія пройшла через затяжну урядову кризу, яка тривала з 2018 року внаслідок нездатності ключових політичних партій домовитися навколо нового складу Кабінету.

В умовах пандемії коронавірусу та подальшої кризи лідери парламентських партій Бельгії навесні надали тимчасові додаткові повноваження на той час виконувачці обов’язків прем’єр-міністра Софі Вільмес, яка була змушена вживати жорстких заходів для стримування пандемії.

Фото: Belga