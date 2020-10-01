Макрон і Путін вдруге за місяць поговорили по телефону

Макрон і Путін вдруге за місяць поговорили по телефону

Укрінформ
Президенти Франції Емманюель Макрон і РФ Володимир Путін провели другу за місяць телефонну розмову.

Про це повідомляється на сайті Кремля, передає Укрінформ.

Зазначається, що Путін і Макрон обговорили різке загострення обстановки в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

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Крім цього, лідери обговорили події в Білорусі. 

У Кремлі деталей розмови стосовно Білорусі не уточнюють.

Пресслужба Єлисейського палацу поки що не інформувала про розмову Макрона з Путіним.

Як повідомлялося, попередня телефонна розмова Путіна і Макрона відбулася 14 вересня з ініціативи французької сторони. Сторони обговорювали ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Фото: @EmmanuelMacron

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