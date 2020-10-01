Макрон і Путін вдруге за місяць поговорили по телефону
Укрінформ
Президенти Франції Емманюель Макрон і РФ Володимир Путін провели другу за місяць телефонну розмову.
Про це повідомляється на сайті Кремля, передає Укрінформ.
Зазначається, що Путін і Макрон обговорили різке загострення обстановки в зоні нагірно-карабаського конфлікту.
Крім цього, лідери обговорили події в Білорусі.
У Кремлі деталей розмови стосовно Білорусі не уточнюють.
Пресслужба Єлисейського палацу поки що не інформувала про розмову Макрона з Путіним.
Як повідомлялося, попередня телефонна розмова Путіна і Макрона відбулася 14 вересня з ініціативи французької сторони. Сторони обговорювали ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
Фото: @EmmanuelMacron