Більш як половина глядачів «присудили» перемогу на дебатах Байдену

Шість із десяти глядачів теледебатів між кандидатами в президенти від республіканців і демократів Дональдом Трампом і Джо Байденом вважають, що перемога за останнім.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитувань телеканалу CNN.

Водночас лише 28% респондентів вважають, що переміг чинний президент Дональд Трамп.

В опитуванні з тими ж виборцями, проведеному напередодні дебатів 22-27 вересня, 56% сказали, що сподіваються, що Байден переможе, тоді як 43% очікували, що це зробить Трамп.

Телеканал зазначає, що ці дані загалом збігаються з результатами опитувань, проведених після дебатів 2016 року. Тоді 62% глядачів вирішили, що перемога за Гілларі Клінтон, а 27% були переконані, що краще виступив Дональд Трамп.

За результатами опитувань, 65% глядачів вважають, що на останніх дебатах відповіді Байдена були більш правдивими. Загалом 69% вважають, що його претензії до чинного президента справедливі. У Трампа – 29% і 32% відповідно.

57% глядачів заявили, що результати дебатів не вплинуть на їхній вибір 3 листопада, тоді як 32% після перегляду вирішили, що проголосують за Байдена, за Трампа – 11%.

Опитування CNN після дебатів було проведено по телефону і включало інтерв’ю з 568 зареєстрованими глядачами, які спостерігали за дебатами 29 вересня. Похибка цієї вибірки становить 6,3%.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в Клівленді (штат Огайо, США) пройшли перші теледебати кандидатів на виборах президента США.