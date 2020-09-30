Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні
Про це розмова пішла під час теледебатів двох кандидатів у президенти в США, що відбулися в вівторок у Клівленді, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Він (Гантер Байден – ред.) заробив цілий статок в Україні", - заявив Трамп, спробувавши повернути розмову у русло "корупційного" скандалу навколо родини свого опонента.
"Це цілковита неправда", - наголосив у відповідь Байден, підкресливши, що пишається своїм сином.
Трамп також наголосив, що Гантер Байден "заробив мільярди" під час ведення бізнесу в Китаї, натякнувши, що він це робив у незаконний спосіб.
Зі свого боку, Джо Байден, знову заперечив ці теорії, які поширюють його опоненти.
Колишній віцепрезидент натомість підкреслив, що Трамп таким чином хоче відвернути увагу виборців від реальних проблем для американців.
"Йдеться не про мою та не його (Трампа – ред.) сім'ю, йдеться про американські родини. Він не хоче говорити про те, що потрібно вам", - звернувся Байден до американських виборців.