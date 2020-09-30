Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю еміра Кувейту

Про це він написав у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

“З жалем дізнався про смерть еміра Кувейту Шейха Сабаха – видатного діяча, дипломата та мецената, який присвятив життя служінню народу, державі та розбудові єдиного Арабського світу на засадах справедливості, рівності та безпеки. Розділяємо скорботу Кувейту”, - зазначив Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, емір Кувейту Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах помер 29 вересня на 92-му році життя.

Із 29 січня 2006 року Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах, Четвертий син шейха Ахмеда ас-Сабаха, правив Кувейтом, і понад 40 років був міністром закордонних справ країни.